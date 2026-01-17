شباب بلوزداد ينهي أزمة ملعب التدريبات

نجحت إدارة شباب بلوزداد، في ايجاد حل نهائي لمشكل ملعب التدريبات الذي أثقل كاهل النادي في السنوات الماضية.

واضطرت تشكيلة “السياربي” لخوض تدريباتها ما بين ملعب 20 أوت 55 وملحق ملعب “نيلسون مانديلا” ببراقي. وتارة بملعب المدرسة العليا للفندقة والاطعام بعين البنيان.

وكشفت إدارة النادي البلوزدادي، في بيان لها اليوم السبت، عن وضع ملعب تدريبات حديث تحت تصرف الفريق الأول، وذلك في إطار شراكة رسمية مع المؤسسة الولائية المكلفة بتسيير وادي الحراش المهيأ.

مشيرة إلى أن هذه الخطوة تندرج في إطار استراتيجية النادي الرامية إلى تعزيز مبادئ الهيكلة والإحترافية.

وتأتي أيضا ضمن رؤية شاملة تهدف إلى توفير بيئة عمل مستقرة وإحترافية، تستجيب للمعايير المعتمدة لدى الأندية ذات المستوى العالي. وتلبي المتطلبات الرياضية والتنظيمية.

كما أكدت في المقابل، التزامها المتواصل بالتسيير العصري، وترقية الأداء. والعمل وفق رؤية احترافية تخدم تطلعات النادي وأنصاره، وتعزز طموحاته المستقبلية.