شباب بلوزداد ينهي الشوط الأول أمام الأهلي المصري دون أهداف

أنهى فريق شباب بلوزداد الشوط الأول من مباراته أمام الضيف الأهلي المصري التي تجري بملعب 5 جويلية الأولمبي.

وعرف الشوط الأول من المباراة التي تجري ضمن منافسة رابطة أبطال إفريقيا، سيطرة كلية للقائد كداد ورفقائه دون تسجيل الأهداف بسبب العقم الهجومي.

كما شهد الشوط الأول، غياب اللمسة الأخيرة من طرف وامبا ورفقائه، رغم أن اللاعبين صنعوا كبير من الفرص.

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