شباب بلوزداد ينهي الشوط الأول بتقدّم أمام مقرة

أنهى فريق شباب بلوزداد الشوط الاول بالتقدّم بهدف مقابل فر أمام نجم مقرة في نصف نهائي كأس الجمهورية.

وسجّل الهدف الوحيد المتألق بوصوف في الدقائق الاولى من المباراة التي أخلطت مدرب نجيم مقرة عز الدين ايت جودي.

وتجري المباراة بملعب الشهيد حملاوي وسط سيطرة ابناء العاصمة، الذي صنعوا عدد من الفرص .

كما عرفت المباراة تألق المهاجم بوصوف إلى جانب زكريا دراوي الذي يلعب خلفه مباشرة.

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