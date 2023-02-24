شباب بلوزداد ينهي شوطه الأول أمام المريخ متأخرا في النتيجة

أنهى فريق شباب بلوزداد، الشوط الأول من مباراته أمام مضيفه المريخ السوداني، متاخرا في النتيجة بهدف دون رد.

وجاء الهدف الوحيد في هذا الشوط من المباراة، في الدقيقة الـ32، عن طريق ضربة جزاء، حولها اللاعب باولو سيرجيو لهدف.

كما حاول ممثل الجزائر، العودة في النتيجة خلال باقي دقائق هذا الشوط، لكن دون نتيجة، كما حرم حكم المباراة الشباب من ضربة جزاء.

يذكر أن هذه المواجهة التي تجمع شباب بلوزداد بالمريخ السوداني، تدخل ضمن الجولة الثالثة من دور المجموعات لرابطة الأبطال.