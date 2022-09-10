شباب بلوزداد ينهي شوطه الأول أمام بو رانجرز بالتعادل السلبي

انهى فريق شباب بلوزداد الشوط الأول من المباراة التي تجمعه بنادي بو رانجرز اليبيري، بالتعادل السلبي (0-0).

وتمكن أشبال المدرب نبيل الكوكي من الحفاظ على نظافة شباكهم طياة الـ45 دقيقة من هذا الشوط الاول.

كما تمكن الشباب من خلق بعض الفرص الخطيرة، إلا أن نقص التركيز، والحظ عاكسهم في ترجمتها لهدف

وتدخل هذه المباراة التي تجمع الشباب، بمضيفه بو رانجرز، ضمن ذهاب الدور التمهيدي الاول من رابطة الأبطال.