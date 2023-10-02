إعــــلانات
الرياضة

شباب بلوزداد ينهي شوطه الأول أمام بو رانجرز متأخرا في النتيجة

بقلم كريم تيغرمت
شباب بلوزداد ينهي شوطه الأول أمام بو رانجرز متأخرا في النتيجة
  • 446
  • 0

أنهى فريق شباب بلوزداد، الشوط الأول من مباراته أمام الضيف فريق بو رانجرز، متأخرا في النتيجة بهدف دون رد.

وتمكن الضيوف في افتتاح باب  التسجيل مبكرا، وبالتحديد في الدقيقة التاسعة، بعد هفوة في دفاع الشباب.

وسعى رفقاء الحارس رايس مبولحي، العودة في النتيجة خلال الدقائق المتبقية من هذا الشوط، من خلال بعض المحاولات، لكن دون نتيجة.

يذكر أن هذه المباراة التي تجمع شباب بلوزداد، بالضيف بو رانجرز السيراليوني، بملعب “ميلود هدفي”، تدخل ضمن لقاء العودة من الدور التمهيدي الثاني لرابطة أبطال إفريقيا.

رابط دائم : https://nhar.tv/Quiub
اقرأ أيضا
إعــــلانات
الأكثر قراءة
إعــــلانات
اطلع أكثر