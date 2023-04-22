شباب بلوزداد ينهي شوطه الأول أمام صان داونز متأخرا بثنائية لهدف

أنهى فريق شباب بلوزداد الشوط الاول من مباراته امام صان داونز، ضمن ربع نهائي رابطة الأبطال متأخرا في النتيجة بـ(2-1).

ودخل نادي صان دانوز هذه المباراة بقوة، أين تمكن من مخادعة دفاع الشباب، وافتتاح باب التسجيل في الدقيقة السادسة عن طريق اللاعب شالوليلي.

كما واصل الضيوف ضغطهم على الشباب، ما مكنهم من تعميق الفارق في الدقيقة الـ20، عن طريق اللاعب مايما.

حاول شباب بلوزداد تقليص الفارق في الوقت المتبقي من عمر الشوط الاول، وكان له ذلك في الوقت بدل الضائع عن طريق ربيعي.