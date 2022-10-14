شباب بلوزداد يهزم جوليبا ويبلغ دور مجموعات دوري أبطال إفريقيا

بلغ بصفة رسمية سهرة اليوم الجمعة فريق شباب بلوزداد دور مجموعات منافسات كأس رابطة أبطال إفريقيا.

وذلك بعد فوزه في لقاء العودة من الدور التمهيدي الثاني الذي جرى بملعب 08 ماي 1945 بسطيف أمام دجوليبا المالي بـ2-1.

وسجل ثنائية النادي العاصمي كل من، ميلود ربيعي، في المرحلة الأولى وعمار بورديم في المرحلة الثانية.

كما كان لقاء الذهاب بالعاصمة المالية باماكو قد انتهى بخسارة السياربي بهدفين لهدف وحيد.