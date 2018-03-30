شباب بلوزداد يواجه أسيك ميموزا يوم ال8 أفريل بالكوديفوار

يواجه شباب بلوزداد نادي أسيك ميموزا الإيفواري في ذهاب الدور ال16 مُكرر لكأس الكونفيدرالية الإفريقية لكرة اقدم يوم ال8 أفريل.

بداية من الساعة 15:00 بملعب “فيليكس هوفوات بوانيي” بالعاصمة الإيفوارية أبيدجان مثلما أعلن عنه الإتحاد الإفريقي لكرة القدم اليوم الجمعة.

وأسندت الكاف مُهمة إدارة لقاء الذهاب للحكم الزامبي المعروف “جاني سيكازوي” الذي إختارته الفيفا للمُشاركة في مونديال روسيا المُقبل 2018.

وسيُلعب لقاء العودة بين الفريقين يوم ال17 أفريل بداية من الساعة 17:00 بملعب 20 أوت بالعاصمة.