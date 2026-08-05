شباب بلوزداد يواجه أولمبيك أقبو وديا بتونس

يخوض فريق شباب بلوزداد أمسية اليوم الأربعاء، مباراة ودية تحضيرية، ضمن التربص الصيفي الذي يجريه الفريق.

وكشفت إدارة شباب بلوزداد، بأن المبارة الودية التي سيخوضها الفريق اليوم، ستكون في مواجهة أولمبيك أقبو.

كما أوضح ذات المصدرن بأن هذه المواجهة، ستجرى بملعب “طبرقة” بتونس، انطلاقا من الساعة السادسة مساء.

ويسعى مدرب شباب بلوزداد، نبيل معلولن استغلال هذه المواجهة الودية، للوقوف على جاهزية لاعبيه، تحسبا لانطلاق الموسم الجديد من البطولة المحترفة.