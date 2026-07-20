شباب بلوزداد يواجه الحزم السعودي في أولى مبارياته التحضيرية بتونس

يخوص فريق شباب بلوزداد، أول مباراة تحضيرية له ضمن تربصه الصيفي الجاري بتونس، في مواجهة نادي الحزم السعودي.

وأعلن إدارة نادي الحزم، عبر الحساب الرسمي للفريق على منصة “X”، عن مواجهة فريق شباب بلوزداد وديا.

كما أوضح ذات المصدر، بأن هذه المباراة الودية التحضيرية، مقررة أمسية اليوم الإثنين، بملعب “طبرقة” بتونس.

يذكر أن فريق شباب بلوزداد، يتواجد من بداية الأسبوع الجاري، بمدينة طبرقة التونسية، أين يخوض المرحلة الثانية من تربصه الصيفي.