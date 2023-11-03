شباب بلوزداد يواجه صفاء الخميس في مباراة تحضيرية

برمجت إدارة فريق شباب بلوزداد، مباراة ودية تحضيرية، لنهار اليوم الجمعة، في مواجهة فريق صفاء خميس مليانة.

وكشفت إدارة النادي البلوزدادي، عبر صفحتها الرسمية، عن مواجهة صفاء الخميس، اليوم الجمعة، بملعب “20 اوت”، انطلاقا من الساعة الرابعة مساءً.

كما يسعى الفريقان من خلال هذه المواجهة التحضيرية، لاتمام استعداداتهم تحسبا لاستئناف منافسة البطولة.

وستكون هذه المباراة، آخر تحضير لشباب بلوزداد، قبل مواجهته اتحاد العاصمة، يوم الجمعة المقبل، برسم الجولة الخامسة من البطولة المحترفة.