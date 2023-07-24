شباب بلوزداد يواصل التحضيرات تحسبا للبطولة العربية

يواصل فريق شباب بلوزداد، تحضيراته تحسبا لخوض غمار البطولة العربية، والتي ستنطلق فعالياتها بتاريخ 27 جويلية بالأراضي السعودية.

ونشرت الصفحة الرسمية للشباب فيديو التدريبات الرابعة التي قام بها الفريق، بالمعسكر التحضيري بمدينة أبها، بإشراف المدرب فندنبروك.

وأوضحت الصفحة الرسمية للشباب، أن الطاقم الفني برمج مباراة شارك فيها كل اللاعبين بالإضافة للتركيز على العمل البدني والتكتيكي.

كما إلتحق المهاجم رغبة علي ومتوسط الميدان حميدي بلعيد بالتدريبات الجماعية بعد شفائهما من الإصابة.