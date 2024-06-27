شباب بلوزداد يواصل التحضير لنهائي الكأس بملحق “نيلسون مانديلا”

يواصل فريق شباب بلوزداد استعداداته لمواجهة مولودية الجزائر في نهائي كأس الجزائر الذي سيجري يوم 5 جويلية.

وفضل المدرب ماركوس باكيتا التدرب بملحق ملعب نيلسون مانديلا ببراقي، بعيدا عن ضغط أنصار الفريق الذين يصرون على رد الاعتبار لفريقهم، و الفوز بـ “السيدة” الكأس بعد تضييع لقب البطولة لصالح الغريم مولودية الجزائر.

وأجرى الفريق البلوزدادي التحضيرات اليوم وسط حرارة عالية و معنويات في السماء من قبل المدافع بوشار ورفقائه.

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