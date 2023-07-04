شباب بلوزداد يواصل سيطرته على عرش البطولة الوطنية

واصل فريق شباب بلوزداد بسط سيطرته على البطولة الوطنية بعد التعادل أمام مستضيفه وملاحقه شباب قسنطينة.

وحقق القائد سفيان بوشار ورفاقه اللقب الـ 4 على التوالي بشكل مبكّر رغم عدم انتهاء الموسم الذي يتبقى منه 3 جولات كاملة.

ورفع الفريق العاصمي رصيده إلى 58 نقطة، بفارق 11 نقطة عن الملاحق شباب قسنطينة.

كما أكّد فريق “العقيبة” قوته الكبيرة والمتفاوتة عن عدد من الفرق التي نافسته على الظفر بلقب الموسم بالنظر إلى الاستقرار الكبير والدعم لا متناهي من الشركة ذات أغلبة الأسهم “مادار”.

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