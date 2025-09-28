شباب بلوزداد يواصل نزيف النقاط واتحاد خنشلة يفرض التعادل أمام أقبو

اكتفى فريق شباب بلوزداد بقيادة المدرب سعد راموفيتش بالتعادل الإيجابي (2-2) أمام ضيفه شباب قسنطينة في مباراة مثيرة جرت دون جمهور ضمن الجولة الـ6 التي شهدت تنافسًا كبيرًا بين الفريقين.

ورغم المحاولات المتكررة من أبناء بلوزداد لحسم اللقاء لصالحهم، إلا أن تماسك دفاع الضيوف وفعالية هجومهم حال دون ذلك واكتفوا بتسجيل الثنائية عن طريق ضربة جزاء.

بهذا التعادل، رفع شباب بلوزداد رصيده إلى 6 نقاط فقط، ليحتل المرتبة التاسعة في جدول الترتيب، بينما ارتقى شباب قسنطينة إلى المرتبة الخامسة برصيد 8 نقاط، مواصلًا نتائجه الإيجابية في بداية هذا الموسم مؤخرا.

وفي لقاء آخر، تعادل أولمبيك أقبو مع اتحاد خنشلة بنتيجة (1-1) في مباراة متوازنة، ليرفع كل فريق رصيده بنقطة واحدة.

النتائج المسجلة:

شباب بلوزداد 2 - 2 شباب قسنطينة

أولمبي أقبو 1 – 1 اتحاد خنشلة