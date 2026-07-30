شباب بلوزداد يوافق على بيع إيهاب بلحوسيني لشبيبة القبائل

أعلنت إدارة شباب بلوزداد موافقتها رسميًا على العرض الذي تقدمت به نظيرتها من شبيبة القبائل من أجل التعاقد مع إيهاب بلحوسيني. وذلك بعد التشاور مع اللاعب والطاقم الفني وموافقة النادي على إتمام الصفقة.

وأكد النادي، في بيان رسمي، أنه قرر بيع عقد اللاعب مقابل القيمة المالية المنصوص عليها في الشرط الجزائي. مع الحرص على الحفاظ على حقوق شباب بلوزداد المالية والإدارية.

وسيصبح بلحوسيني ثاني لاعب يغادر صفوف شباب بلوزداد خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، بعد عبد الرؤوف بن غيث إلى اتحاد العاصمة، في انتظار استكمال الإجراءات الإدارية الخاصة بالصفقة وفق الاتفاق المبرم بين الناديين.

وفي السياق ذاته، شددت إدارة شباب بلوزداد على أنها تواصل العمل على تدعيم التشكيلة بعناصر جديدة. ضمن استراتيجية تهدف إلى الحفاظ على توازن الفريق وتعزيز جميع الخطوط تحسبًا للاستحقاقات المقبلة.

واختتمت الإدارة بيانها بتوجيه الشكر لإيهاب بلحوسيني على ما قدمه بقميص شباب بلوزداد، متمنية له التوفيق والنجاح في بقية مشواره الكروي.