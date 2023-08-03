شباب بلوزداد يودع البطولة العربية بتعادل ضد الكويت

ختم شباب بلوزداد مسيرته في البطولة العربية للأندية، المقامة فعالياتها حاليا بالسعودية، بالتعادل ضد نادي الكويت الكويتي.

وإنتهت المواجهة، التي جرت اليوم الخميس، بملعب أبها، بالتعادل الإيجابي بهدف في كل شبكة، وتقدم إسلام بلخير لصالح الشباب بهدف مبكر في الدقيقة 6 من الشوط الأول.

فيما عدل الكويت الكويتي، النتيجة بهدف من علامة الجزاء عن طريق لاعبه طه حسين في الدقيقة 87 من عمر الشوط الثاني.

وعرفت المواجهة في الدقيقة 92 تعرض لاعب الشباب أكرم بوراس للطرد.