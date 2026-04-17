شباب بلوزداد يودّع منافسة كأس الكونفدرالية الإفريقية

ودّع نادي شباب بلوزداد منافسة كأس الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم، عقب تعادله سلباً أمام مضيفه نادي الزمالك في لقاء إياب الدور نصف النهائي الذي جرى مساء الجمعة.

ورغم الأداء الجيد الذي قدمه الفريق الجزائري طيلة أطوار اللقاء، إلا أن غياب الفعالية الهجومية حال دون ترجمة الفرص إلى أهداف، خاصة في أبرز لقطة خلال المباراة بعد عمل فردي مميز من عبد الرحمن مزيان، غير أن لطفي بوصوار لم ينجح في استغلالها.

وشهدت المواجهة أيضاً جدلاً تحكيمياً بعد مطالبة لاعبي شباب بلوزداد بضربة جزاء، اعتبروها شرعية، لكن الحكم لم يعلن عنها، وهو ما أثار استياء الطاقم الفني واللاعبين.

وكان شباب بلوزداد قد انهزم في مباراة الذهاب بهدف دون مقابل على أرضية ملعب نيلسون مانديلا، ما صعّب مهمته في لقاء العودة.

وبهذه النتيجة، يغادر ممثل الكرة الجزائرية المنافسة من الدور نصف النهائي، في وقت كان يطمح فيه إلى بلوغ النهائي ومواصلة مشواره القاري.