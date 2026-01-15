شباب بلوزداد يوضح بخصوص الانتدابات وغيابات اللاعبين

أصدر نادي شباب بلوزداد بياناً رسمياً، أوضح من خلاله جملة من النقاط المتعلقة بالانتدابات وغيابات بعض اللاعبين، بهدف تنوير الرأي العام ووضع حد للإشاعات المتداولة خلال الفترة الأخيرة.

وأكدت إدارة النادي أن منع تسجيل الوافدين الجدد، من بينهم لاعب الوسط سليم بوخنشوش، كان راجعاً إلى قرار صادر عن الاتحاد الدولي لكرة القدم بسبب قضية انتقال اللاعب الجنوب إفريقي مايو خانيسا. وأوضحت أن هذا النزاع تم حله بشكل رسمي اليوم، ما يسمح بتسجيل ومشاركة اللاعبين الجدد ابتداءً من المباراة المقبلة.

وفيما يخص الغيابات المسجلة خلال مواجهة كأس الجزائر أمام جمعية وهران، أشارت الإدارة إلى أن غياب قائد الفريق عبد الرؤوف بن غيث كان بسبب الإصابة. في حين يعود غياب الظهير الأيسر نوفل محمد خاسف إلى تراكم الإنذارات.

ونفت إدارة شباب بلوزداد صحة الأخبار المتداولة حول ترسيم انتقال بعض اللاعبين خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية، مؤكدة أن جميعها لا أساس لها من الصحة. وشددت في السياق ذاته على أنها تدرس مختلف العروض بكل مسؤولية واحترافية. ولن تتخذ أي قرار إلا بما يخدم مصلحة النادي ويحافظ على استقراره الرياضي والمالي.

وبخصوص غياب لاعب الوسط حسين سالمي عن لقاء الكأس أمام جمعية وهران، أوضحت الإدارة أن ذلك يعود إلى إدراجه ضمن قائمة اللاعبين المسرحين.

وفي ختام البيان، جدد نادي شباب بلوزداد التزامه بالعمل خلال فترة الانتقالات الشتوية لتعزيز صفوف الفريق بالعناصر التي تتماشى مع أهدافه. مؤكداً أن أي صفقات جديدة سيتم الإعلان عنها حصرياً عبر الصفحة الرسمية للنادي، التي تبقى المصدر الوحيد والموثوق لجماهيره.