شباب بلوزداد يوقع اتفاقية شراكة مع الشركة الجزائرية للتأمين SAA

وقع نادي شباب بلوزداد، اليوم الخميس، اتفاقية شراكة مع الشركة الجزائرية للتأمين (SAA)، في إطار رؤية مشتركة تهدف إلى دعم الرياضة الوطنية وترسيخ مبادئ الاحتراف والاستدامة.

ووقع على اتفاقية الشراكة رئيس مجلس الإدارة بدر الدين بهلول، من جانب شباب بلوزداد، والرئيس المدير العام للشركة الجزائرية للتأمين، يوسف بن ميسية.

ووصفت إدارة النادي هذه الخطوة بأنها تعاون استراتيجي يجسّد التقاء رؤى مؤسستين راسختين في المشهد الوطني. وتندرج ضمن استراتيجية النادي الرامية إلى بناء علاقات مؤسساتية قوية، قائمة على الثقة والعمل طويل المدى، بما يخدم تطلعات شباب بلوزداد وشركائه.

من جانبها، أكدت الشركة الجزائرية للتأمين SAA، في بيان عبر صفحتها على فيسبوك، أنها “تشرفت بتوقيع اتفاقية شراكة رسمية مع نادي شباب بلوزداد لكرة القدم، أحد أبرز الأندية في كرة القدم الجزائرية”.

وأشار البيان إلى أن هذا الحفل هو خطوة هامة في تعزيز العلاقة بين قطاع التأمين والحركة الرياضية، مما يعكس التزام شركة التأمين الجزائرية المستمر بتطوير الرياضة في الجزائر. ومن خلال هذه الشراكة، تؤكد شركة التأمين الجزائرية دعمها للأندية رفيعة المستوى والتزامها بدعم الأداء الرياضي، على الصعيدين التنافسي والمؤسسي.