شباب بلوزداد يوقف سلسلة الأهلي التاريخية

تمكن شباب بلوزداد، سهرة أمس الجمعة، من ايقاف السلسلة التاريخية للأهلي المصري، الخاصة بـ “اللاهزيمة” في دوري أبطال إفريقيا.

وحقق الشباب “الكبير” فوزا صعبا وثمينا، بهدف يتيم، سُجّل عند الدقيقة 90+1، من مواجهته للضيف الأهلي المصري، برسم الجولة الـ 4 من دور مجموعات “الشامبينز ليغ”.

وحسب إحصائية نشرها موقع “سوفاسكور” المختص في الأرقام والاحصائيات، فإن الشباب، أوقف سلسلة اللاهزيمة المتتالية التاريخية لنادي الأهلي في دوري أبطال إفريقيا والتي دامت 27 مباراة.

للإشارة، فإن شباب بلوزداد، بانتصاره أمس، رفع رصيده إلى 6 نقاط. في وصافة ترتيب المجموعة الثالثة، التي يتصدرها الأهلي بـ 7 نقاط. على بعد نقطة من أورلاندو بيراتس الجنوب إفريقي، الذي يلاقي اليوم، ملعب أبيدجان الايفواري بنقطة وحيدة. ضمن الجولة الـ 4.