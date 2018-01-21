شباب بلوزداد “يَغرق” وبوحفص ينام في العَسل !

تتواصل سقطات شباب بلوزداد مع بداية الشطر الثاني من بطولة الموسم، بعد أن سجل، أول أمس، رابع إنهزام له على التوالي في الداربي أمام إتحاد الحراش.

رغم إستقدام المدرب الطاوسي وتدعيم الفريق إلا أن “أبناء لعقيبة” يواصلون “الغرق”، حيث لم يقوى على الفوز خلال 14 مقابلة على التوالي.

أين بات يحتل المرتبة الـ11 في الترتيب العام بفارق نقطتين عن أول المهددين بالسقوط ما يحتّم على إدارة بوحفص التحرك قبل فوات الأوان.

وهو ما جعل العديد من عشاق “السياربي” يثورون على بوحفص الذي وصفوه بالعاجز عن إيجاد الحلول خصوصا مع غياب التحفيزات حسبهم.