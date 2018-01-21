عاجل

شباب بلوزداد “يَغرق” وبوحفص ينام في العَسل !

الرياضة
  • -
  • 0
شباب بلوزداد “يَغرق” وبوحفص ينام في العَسل !
بقلم وليد كويني

تتواصل سقطات شباب بلوزداد مع بداية الشطر الثاني من بطولة الموسم، بعد أن سجل، أول أمس، رابع إنهزام له على التوالي في الداربي أمام إتحاد الحراش.

رغم إستقدام المدرب الطاوسي وتدعيم الفريق إلا أن “أبناء لعقيبة” يواصلون “الغرق”، حيث لم يقوى على الفوز خلال 14 مقابلة على التوالي.

أين بات يحتل المرتبة الـ11 في الترتيب العام بفارق نقطتين عن أول المهددين بالسقوط ما يحتّم على إدارة بوحفص التحرك قبل فوات الأوان.

وهو ما جعل العديد من عشاق “السياربي” يثورون على بوحفص الذي وصفوه بالعاجز عن إيجاد الحلول خصوصا مع غياب التحفيزات حسبهم.

طالع أيضا

التعليقات (0)

الأكثر قراءةالأكثر تعليق

دير لافير

أخبار الجزائر

حديث الشبكة

النهار أونلاين

جميع الحقوق محفوظة لموقع النهار © 2018

تطويرALM Digital