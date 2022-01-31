شباب بلوزداد يُبرم صفقة من ليستر سيتي

أعلن فريق، شباب بلوزداد، أمسية اليوم الإثنين عن إبرام صفقة رسمية من نادي، ليستر سيتي، الانجليزي.

الفريق البلوزدادي نشر بيانا رسميا على صفحته الرسمية في موقع التواصل الاجتماعي “فايسبوك” جاء فيه:”حسم فريق شباب بلوزداد بقيادة الرئيس محمد بن الحاج أول صفقاته في افتتاح سوق الانتقالات الشتوي”.

كما أضاف بيان الشباب:”دعم شباب بلوزداد صفوفه بخدمات اللاعب الشاب المزدوج الجنسية (جزائري وأيرلندي)،” رغبة علي مهدي”، الذي أمضى على عقد يمتد إلى غاية 2024، قادما من نادي ليستر سيتي الإنجليزي، ويذكر أن المهاجم “رغبة”، متعدد المناصب و يبلغ من العمر 22 عاما”.

ويذكر أيضا أن إدارة السياربي تعاقدت أيضا مع المهاجم، كريم عريبي، الذي وقع عقد يمتد إلى غاية سنة 2024.