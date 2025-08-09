شباب بلوزداد يُحسم صفقة جديدة !

كشف مصدر مقرب من إدارة نادي شباب بلوزداد عن حسم صفقة مهاجم فريق غزل المحلة المصري، التونسي محمد علي بن حمودة، ليُعزز صفوف “السياربي” في الموسم المقبل. بعدما تم التوصل إلى اتفاق رسمي بين الأطراف المعنية، ليكون بن حمودة إضافة جديدة لتشكيلة أبناء العقيبة.

ووفقًا لذات المصدر، تم الاتفاق على انتقال اللاعب التونسي إلى شباب بلوزداد مقابل مبلغ مغر، مع شرط يقضي بحصول ناديه المصري 15% من قيمة أي انتقال مستقبلي للاعب. وكانت الصفقة قد واجهت بعض العراقيل في البداية عندما حاولت إدارة غزل المحلة منع رحيل اللاعب، قبل أن تُحسم الأمور بشكل نهائي.

وفي سياق متصل، أكدت المصادر ذاتها أن إدارة شباب بلوزداد قد جهزت عقدًا مع بن حمودة لمدة ثلاث سنوات، حيث سيحصل اللاعب على فرصة للتألق في البطولة الوطنية.

كما سيتم تقديم بن حمودة إلى وسائل الإعلام والجماهير، جنبًا إلى جنب مع اللاعبين الجدد في الفريق، ومن بينهم المدافع يونس واسع، واللاعب الألباني أندري تشيكيشي، الذين تعاقد معهم النادي لتعزيز صفوفه في الموسم المقبل.