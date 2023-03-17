شباب بلوزداد يُحقق إنجازاً تاريخياً في رابطة أبطال إفريقيا

حقق شباب بلوزداد، اليوم الجمعة، إنجازاً تاريخياً، عقب تأهله رسميا للدور الربع النهائي رابطة أبطال إفريقيا ضد الزمالك المصري، برسم الجولة الخامسة لدور المجموعات.

وبهذا التأهل، حقق شباب بلوزداد، التأهل الثالث على التوالي لدور ربع نهائي رابطة أبطال إفريقيا.

بعد أن تأهل الموسم قبل الماضي لربع النهائي، محتلا وصافة المجموعة الثانية، برصيد 9 نقاط.

وكذلك الموسم الماضي، إحتلال وصافة المجموعة الثالثة، برصيد 9 نقاط.