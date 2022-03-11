شباب بلوزداد يُحقق فوزا ساحقا أمام جوانينغ غالاكسي

حقق سهرة اليوم الجمعة فريق شباب بلوزداد فوزا مُهما أمام الضيف جوانينغ غالاكسي البوتسواني.

وذلك في لقاء الجولة الرابعة من المجموعة C لدور مجموعات منافسة كأس رابطة أبطال إفريقيا.

حيث انتهى اللقاء الذي جرى بملعب 05 جويلية الأولمبي برباعية كاملة مُقابل هدف وحيد.

الشوط الأول تقدم فيه الشباب بهدفين لمحمد إسلام بكير من ركلة جزاء في الدقيقة 25 وكريم عريبي في الدقيقة 41.

كما قلص، تهابانغ سيسينيي، للضيوف في الدقيقة 49 في حين تم طرد لاعب جوانينغ غالاكسي، مواجي سيشيلي، بالبطاقة الحمراء في الدقيقة 23.

وسجل أيضا لشباب بلوزداد حسين سالمي في الدقيقة 70 وخير الدين مرزوقي في الدقيقة 90.