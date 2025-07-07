شباب بلوزداد يُحيي الذكرى السابعة لرحيل الأسطورة حسان لالماس

أحيت إدارة نادي شباب بلوزداد، اليوم الاثنين، الذكرى السابعة لوفاة أيقونة الكرة الجزائرية وأسطورة النادي، حسان لالماس، الذي يعَدُّ أحد أحسن اللاعبين في تاريخ الجزائر.

وبهذه المناسبة، نشر شباب بلوزداد بيانًا، شارك من خلاله ترحّم أسرة النادي على روح الفقيد، سائلةً المولى عز وجل أن يتغمده برحمته الواسعة ويسكنه فسيح جناته. مؤكدة أن ذكراه ستظل خالدة في قلوب محبيه وكل عشاق المستديرة في الجزائر.

وسطّر الراحل حسان لالماس، مسيرة كروية استثنائية جعلت منه رمزًا خالدًا في تاريخ شباب بلوزداد والكرة الجزائرية. بأهدافه الساحرة، وأخلاقه العالية، وروحه القيادية داخل الملعب.