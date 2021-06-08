شباب بلوزداد يُذل سكيكدة والعميد يعود بالتعادل من المدية

إكتسح أمسية اليوم الثلاثاء فريق شباب بلوزداد مُضيفه شبيبة سكيكدة في مواجهة تسوية رزنامة الجولة ال21 من الرابطة الوطنية المحترفة الأولى بسداسية كاملة دون رد بينما عاد نادي مولودية الجزائر بنقطة ثمينة ضد أولمبي المدية.

سداسية شباب بلوزداد في اللقاء الذي جرى بملعب 20 أوت 1955 بسكيكدة سجلها حسين سالمي في الدقيقة ال17، هشام خلف الله على مرتين في الدقيقتين ال32 وال33، خير الدين مرزوقي في الدقيقة ال42 وأمير سعيود في الدقيقة ال43 إضافة الى العربي ثابتي في الدقيقة 64، ليصل أبناء العقيبة للنقطة ال46 وبفارق 4 نقاط عن المتصدر وفاق سطيف.

وبملعب “الإمام إلياس” بالمدية عاد فريق مولودية الجزائر بالتعادل الإيجابي بهدف في كل شبكة، تقدم للعميد سامي فريوي في الدقيقة ال69 بينما عدل بوزيد داداش للمحليين في الدقيقة ال73، ليصل الفريق العاصمي للنقطة ال37 مع لقاء متأخر ضد أتلتيك بارادو سيُلعب يوم 23 جوان.