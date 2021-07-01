شباب بلوزداد يُذل غليزان ووداد تلمسان يضرب بلعباس بثلاثية

لُعبت أمسية اليوم الخميس مُباريات الجولة ال28 من الرابطة الوطنية المحترفة الأولى، وعرفت تحقيق فريق شباب بلوزداد لانتصار كبير بسداسية كاملة ضد سريع غليزان، بينما حسم وداد تلمسان داربي الغرب ضد الضيف إتحاد بلعباس.

شباب بلوزداد حقق الفوز بملعب 20 أوت 1955 بالجزائر العاصمة ضد الضيف سريع غليزان بسداسية كاملة مُقابل هدف وحيد سجل منها خير الدين مرزوقي ثلاثية كاملة، بينما تغلب وداد تلمسان على إتحاد بلعباس بثلاثية لهدف وحيد، في حين عاد أتلتيك بارادو بالفوز من سكيكدة ضد الشبيبة المحلية بثلاثية دون رد.

مواجهة جمعية أولمبي الشلف ضد الضيف مولودية وهران انتهت بالتعادل السلبي، في حين حقق نجم مقرة الفوز ضد الضيف نصر حسين داي بهدف يتيم دون رد.