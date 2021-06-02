شباب بلوزداد يُسابق الزمن لتجديد عقد نجمه الأول

يُسابق نادي شباب بلوزداد الزمن من أجل تمديد عقد نجمه الأول، أمير سعيود، والذي سيكون حُرا من أي إلتزام، عند نهاية الموسم الجاري. وبدأ المدير الرياضي حسين ياحي المُفاوضات مُبكرا مع اليساري الساحر لحسم الأمور معه في أقرب الآجال الممكنة.

ويسعى أبناء لعقيبة، لإقناع صانع لعبهم وهداف رابطة الأبطال الإفريقية، بالإستمرار معهم لأطول فترة ممكنة، وهو الذي ارتفعت أسهمه بشكل غير مسبوق خلال الموسم الجاري، بعد تألقه في المُنافسة القارية.

ويتخوف مُحبو السياربي، من رحيل إبن قالمة، والذي يبقى العنصر الأهم في تشكيلة المدرب زوران مانولوفيتش، ويصفه الجميع بالشجرة التي تغطي غابة النقائص التي يعاني منها الفريق.