شباب بلوزداد يُسدد ديونه ويتحصل على “إجازات” لاعبيه

قامت إدارة شباب بلوزداد بتسيلم صك للرابطة المُحترفة لكرة القدم، يُثبت قيامها بدفع جزء من ديونها العالقة لدى لاعبيها السابقين.

وتحصل مُسيروا “السياربي” بعد هذه الخطوة على إجازات العناصر التي تم إستقدامها في الميركاتو الأخير، مما سيسمح لهم بالمُشاركة في الجولة القادمة من الدوري.

وسيكون بمقدور أبناء “لعقيبة” التواجد بتعداد مُكتمل خلال مواجهة بارادو، وتفادي فضيحة مُشابهة لتلك التي تعرضوا لها بداية الأسبوع أمام عين مليلة.

ويبقى “شباب بلوزداد” رغم هذا التقدم، في وضعية كارثية، بسبب إهمال المُسيرين وغياب الدعم، والذي دفعه الفريق العاصمي غاليا.