شباب بلوزداد يُسقط مازيمبي ويقترب من التأهل !

تغلب سهرة اليوم الجمعة فريق شباب بلوزداد على ضيفه تي بي مازيمبي الكونغولي بهدفين دون رد.

اللقاء الذي يدخل لحساب الجولة ال5 من المجموعة الثانية لدور مجموعات مُنافسة كأس دوري أبطال إفريقيا جرى بملعب 05 جويلية الأولمبي.

ثنائية الفريق البلوزدادي سجلها أمير سعيود في الدقيقة ال84 و يوسف بشو دقيقتين فقط بعد ذلك.

وبهذه النتيجة وصل شباب بلوزداد للنقطة ال6 في المركز الثاني خلف المتصدر صان داونز الجنوب إفريقي الذي تأهل مُسبقا للدور ربع النهائي.

السياربي سيكون في حاجة للتعادل ضد مُضيفه صان داونز في الجولة الأخيرة لضمان التأهل مُباشرة دون النظر لنتيجة مازيمبي ضد الهلال.

و في حال الخسارة بجنوب إفريقيا سينتظر شباب بلوزداد تعادل أو هزيمة الهلال السوداني ضد المُقصى في جولة اليوم مازيمبي.