شباب بلوزداد يُضيع الفوز أمام النجم الساحلي

تعادل أمسية اليوم الجمعة فريق شباب بلوزداد أمام النجم الساحلي التونسي ليُضيع نقطتين ثمينتين.

المواجهة التي جرت بملعب حمادي العقربي برادس بالعاصمة التونسية تونس انتهت بالتعادل السلبي.

كما كان شباب بلوزداد قادرا على اقتناص النقاط الثلاث لو سجل المهاجم، خير الدين مرزوقي، ركلة الجزاء في الدقيقة 90+1.

قمة ليتوال أمام السياربي تدخل لحساب الجولة الأولى من المجموعة C لدور مجموعات منافسة كأس رابطة أبطال إفريقيا.