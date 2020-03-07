“شباب بلوزداد” يُضيع نقطتين ضد أولمبي الشلف وصراع اللقب يلتهب !!

تعادل أمسية اليوم السبت فريق شباب بلوزداد ضد المُضيف أولمبي الشلف بملعب الشهيد محمد بومزراق ليُضيع نقطتين هامتين.

المواجهة التي تدخل لحساب الجولة ال21 من الرابطة الوطنية المحترفة الأولى موبيليس انتهت بالتعادل بهدفين في كل شبكة.

سجل ثنائية الفريق المحلي “خير الدين بن عمران” و”فوزي بن حملة” في الدقيقتين ال42 وال70 بينما سجل أمير سعيود وشمس الدين نساخ في الدقيقتين ال60 وال63 لشباب بلوزداد.

وبهذا التعادل بقي الفريق البلوزدادي في الصدارة ب40 نقطة وبفارق 4 نقاط عن الملاحق وفاق سطيف الذي يملك 36 نقطة.

النتائج الكاملة لمباريات السبت:

نصر حسين داي 1-0 شباب قسنطينة.

نجم مقرة 0-1 جمعية عين مليلة.

مولودية وهران 1-1 شبيبة الساورة.

أتلتيتك بارادو 1-1 إتحاد العاصمة.