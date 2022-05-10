شباب بلوزداد يُضيع نُقطتين ثمينتين أمام أمل الأربعاء

ضيع أمسية اليوم الثلاثاء فريق شباب بلوزداد نُقطتين ثمينتين في سباق التتويج بلقب الرابطة المُحترفة للمرة الثالثة على التوالي.

حيث تعادل الشباب أمام الضيف أمل الأربعاء بهدف في كل شبكة بملعب 20 أوت 1956 بالجزائر العاصمة.

المواجهة المتأخرة من الجولة 24 تقدم خلالها إبراهيم سعيداني في الدقيقة 60 للضيوف.

قبل أن يُعدل عبد الرحمن بورديم للفريق المُضيف في الدقيقة 70.

كما وصل شباب بلوزداد للنقطة 54 في الصدارة بفارق 4 نقاط عن الملاحق شبيبة الساورة.