شباب بلوزداد يُطيح بالزمالك ويتأهل لربع نهائي رابطة أبطال إفريقيا

حسم شباب بلوزداد، اليوم الجمعة، تأهله لربع نهائي رابطة أبطال إفريقيا، بعد تجاوزه خصمه الزمالك المصري، بهدفين لصفر برسم الجولة الخامسة لدور المجموعات للمنافسة.

وإفتتح باب التسجيل، متوسط الميدان زكرياء دراوي، في الدقيقة 73 من عمر المباراة، بعد تمريرة من بوراس.

وليضيف بعدها المهاجم إيوالا الهدف الثاني في اللقاء في الدقيقة 78، بعد مخالفة نفذها لعوافي.

وبهذا الفوز، رفع شباب بلوزداد رصيده لتسع نقاط، بثلاث إنتصارات ضد الزمالك ذهابا وإيابا، وفوز ضد المريخ إيابا.

كما خسر الشباب مواجهتين، واحدة ضد الترجي داخل الديار، والثانية ضد المريخ خارج الديار.

وسيخوض شباب بلوزداد المباراة الأخيرة لدور المجموعات برابطة الأبطال، ضد الترجي التونسي، بتاريخ 31 مارس الحالي.