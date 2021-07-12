شباب بلوزداد يُعزي في وفاة مُناصره الوفي فريد “الروكور”

قدم نادي شباب بلوزداد، خالص التعازي لعائلة الفنان الراحل فريد قسايسية، المعروف بـ”فريد الروكور”، بعد وفاته صبيحة اليوم الإثنين بسكتة قلبية، عن عمر لا يتجاوز 58عاما.

ويُعرف عن “الروكور” بأنه من المُناصرين الأوفياء للسياربي، وهو الذي عاش طفولته في الحي الشعبي الحامة، وكان لا يُضيع أي فُرصة للإحتفال مع أبناء لعقيبة في كل مُناسبة سارة.

وكتبت الصفحة الرسمية لبطل الجزائر ما يلي :

يتقدم نادي شباب بلوزداد باخلص التعازي لعائلة “قسايسية “بعد وفاة الفنان و المناصر الوفي للفريق “فريد قسايسية” المعروف ب ” فريد الروكور”، رحمه الله وأسكنه الفردوس.

ندعوا الله أن يتغمد الفقيد برحمته الواسعة و أن يلهم أهله الصبر و السلوان.

-إنا لله وإنا إليه راجعون-