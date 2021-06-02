شباب بلوزداد يُعلن رحيل أحد أعضاء طاقمه الفني

الرياضة
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شباب بلوزداد يُعلن رحيل أحد أعضاء طاقمه الفني
بقلم إسماعيل عشاش

أعلن شباب بلوزداد، وبصفة رسمية، عن رحيل الفرنسي غييوم أوليفيي تورا، عن الطاقم الفني للفريق، لأسباب وُصفت بـ”الشخصية”. وجاءت نهاية التجربة مع المُحضر الفرنسي بعد أقل من عام من وصوله للفريق العاصمي.

وتؤكد المعلومات الواردة من بيت السياربي، الى أن السبب الرئيسي لرحيل “تورا”، هو علاقته السيئة مع المدرب الجديد زوران مانولوفيتش ومُساعد التونسي كريم السباعي.

وكان التقنيان قد إنتقدا العمل الذي قام به الفرنسي، وإعتبرا بأنه السبب الرئيسي لسلسلة الإصابات المُتكررة التي عانت منها عناصر الفريق منذ بداية الموسم الجاري.

وسيتم تعويض تورا، بالجزائري الشاب أيمن النوادري، والذي يعمل كمحضر بدني في الفئات الشبانية لأبناء لعقيبة.


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