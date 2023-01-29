شباب بلوزداد يُعلن رحيل مُهاجم المحليين إلى السعودية

أعلن سهرة اليوم الأحد فريق شباب بلوزداد عن رحيل مُهاجمه كريم عريبي بصفة رسمية.

حيث نشر النادي البلوزدادي بيانا رسميا على حسابه الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي “فايسبوك” جاء فيه.

“تعلن إدارة شباب بلوزداد وعلى رأسها السيد “محمد بن الحاج” أن المهاجم “كريم عريبي” قد غادر الفريق خلال هذا الميركاتو الشتوي نحو فريق “الدمام السعودي”.

ويُذكر أن عريبي متواجد حاليا مع المنتخب الوطني للاعبين المحليين المُشارك في الشان.