شباب بلوزداد يُعلن عقوبة بكير

أعلن شباب بلوزداد، عن العقوبات المفروضة على لاعب محمد إسلام بكير، بعد ظهوره وهو بصدد المُشاركة في لقاء لما بين الأحياء. وصنع متوسط الميدان الهجومي بمُشاركته في مُباراة “حومة” في وقت كان يُفترض فيه أن يعالج إصابة كان يعاني منها.

وقررت إدارة السياربي، حرمان متوسط من راتبه الشهري الضخم لمدة شهرين كاملين، مع توجيه أول وآخر إنذار له بخصوص التجاوز الذي قام به، ومؤكدة بأن عقده سيُفسخ بشكل آلي إن سقط في فخ عدم الإنضباط من جديد.

ويعيش إبن مدينة الأربعاء، موسما كارثيا من الناحية الشخصية رفقة الفريق الأحمر والأبيض، بإعتبار لم يتمكن لا من التسجيل ولا من تقديم أي كُرة حاسمة رغم مُشاركته في 14 مُباراة ما بين البطولة ورابطة الأبطال الإفريقية.