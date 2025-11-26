شباب بلوزداد يُغادر إلى الكونغو بتعداد مكتمل

شدت تشكيلة شباب بلوزداد، منتصف نهار اليوم الأربعاء، الرحال نحو العاصمة الكونغولية “برازافيل” تحسبا لملاقاة نادي أوتوهو.

ويلتقي الشباب بممثل الكرة الكونغولية، يوم السبت القادم، بداية من الساعة 14:00. على أرضية ملعب “ألفونس ماسامبا ديبات” برسم الجولة الـ 2 من كأس الكونفدرالية الإفريقية.

وشهدت سفرية “أبناء لعقيبة” الذين دشنوا دور المجموعات بانتصار رائع بثنائية نظيفة. على حساب الضيف التنزاني سينغيدا بلاك ستارز. تواجد الثنائي المعني بالمشاركة في كأس العرب رفقة المنتخب الرديف، الحارس فريد شعال، والمدافع نوفل خاسف.

كما سجل اللاعب جابر كاسيس، تواجده ضمن الوفد الذي غادر إلى برازافيل. بعدما غاب عن جميع سفريات الشباب السابقة خارج الوطن، بسبب وضعيته اتجاه الخدمة الوطنية.