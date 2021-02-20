شباب بلوزداد يُقدم إقتراحا جديدا للكاف بخصوص مُباراة صانداونز

قدم شباب بلوزداد، إقتراحا رسميا جديدا، للكاف، بخصوص المُباراة المُرتقبة أمام صانداونز، والتي ترفض السلطات الجزائرية إستقبالها على أراضيها.

وعرض مُسيرو أبطال الجزائر، على الكونفيدرالية الإفريقية، لعب اللقاء في الأراضي السودانية، السبت القادم.

وأوضح أبناء لعقيبة، بأنهم ينتظرون، ردا رسميا من هيئة أحمد أحمد، ومن السلطات السودانية.

يُذكر بأن اللجنة العلمية، لمتابعة ومكافحة فيروس كورونا، عارضت لعب المواجهة في العاصمة، تخوفا من كورونا المتحور.

وتعاني جنوب إفريقيا، من النسخة الجديدة لـ”الكوفيد”، مما جعل المسؤولين الجزائريين مُتخوفين من إنتقالها الى بلادنا.