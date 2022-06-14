شباب بلوزداد يُلغي احتفالات التتويج بسبب بن حمودة وسوسطارة تُشيد بالخطوة

وجهت أسرة فريق اتحاد العاصمة، رسالة شكر وتقدير لنظيرتها من شباب بلوزداد.

بعد قرار الأخيرة بإلغاء احتفالات التتويج بالبطولة للمرة الثالثة تواليا احتراما لروح فقيد كرة القدم الجزائرية، بلال بن حمودة.

ونشر الحساب الرسمي لسوسطارة على موقع التواصل الاجتماعي “فايسبوك” رسالة جاء فيها:”تحية إحترام و تقدير من إدارة إتحاد العاصمة لنظيرتها في شباب بلوزداد.. و هذا بعد قرار مسؤولي و أنصار شباب بلوزداد إلغاء حفل التتويج بالبطولة الذي كان مقرراً بملعب 5 جويلية، تضامناً مع أسرة الإتحاد و إحتراما لعائلة اللاعب بلال بن حمودة رحمه الله”.