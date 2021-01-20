شباب بلوزداد يُندد بالحملات التي يتعرض لها الفريق

أصدر نادي شباب بلوزداد، بيانا رسميا يدعم فيه لاعبيه وطاقمه الفني، أمام الإنتقادات التي يتعرضون لها في الآونة الأخيرة.

وأكدت إدارة أبناء لعقيبة، بأن الأنصار مُطالبون بعدم الإنسياق وراء الحملات المشبوهة التي تقوم بها بعض الأطراف الخفية.

وأوضح البيان بأن شركة “مادار”، عازمة على قيادة السياربي لأعلى المراتب محليا وقاريا في المُستقبل.

وشددت الصفحة الرسمية للفريق الأحمر والأبيض، بأن أهداف النادي ستتحق على المدى المُتوسط والبعيد.

يُذكر بأن الأجواء كانت مُتوترة قليلا في بيت الشباب مؤخرا، بعد التعثرين أمام كل من نادي بارادو ومولودية وهران