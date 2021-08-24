شباب بلوزداد يُنهي الموسم برباعية وتعادل مجنون يحسم الداربي العاصمي
بقلم حواز عبد النور
لُعبت أمسية اليوم الثلاثاء نصف مُباريات الجولة ال38 والأخيرة من الموسم الكروي 2020/2021 للرابطة الوطنية المحترفة لكرة القدم.
وستُلعب بقية المُباريات في السهرة، وتُحدد بصفة رسمية الفريق الذي سيُرافق الثلاثي إتحاد بلعباس، أهلي برج بوعريريج و شبيبة سكيكدة للقسم الثاني للهواة.
نتائج المواجهات التي لُعبت على 17:30:
شباب بلوزداد 4-2 إتحاد بسكرة.
أهلي برج بوعريريج 2-2 أولمبي المدية.
شبيبة سكيكدة 0-3 إتحاد العاصمة.
مولودية الجزائر 4-4 نصر حسين داي.
وداد تلمسان 1-0 وفاق سطيف.
أتلتيك بارادو 0-1 شبيبة القبائل.
رابط دائم : https://www.ennaharonline.com/?p=976362