شباب بلوزداد يُنهي الموسم برباعية وتعادل مجنون يحسم الداربي العاصمي

لُعبت أمسية اليوم الثلاثاء نصف مُباريات الجولة ال38 والأخيرة من الموسم الكروي 2020/2021 للرابطة الوطنية المحترفة لكرة القدم.

وستُلعب بقية المُباريات في السهرة، وتُحدد بصفة رسمية الفريق الذي سيُرافق الثلاثي إتحاد بلعباس، أهلي برج بوعريريج و شبيبة سكيكدة للقسم الثاني للهواة.

نتائج المواجهات التي لُعبت على 17:30:

شباب بلوزداد 4-2 إتحاد بسكرة.

أهلي برج بوعريريج 2-2 أولمبي المدية.

شبيبة سكيكدة 0-3 إتحاد العاصمة.

مولودية الجزائر 4-4 نصر حسين داي.

وداد تلمسان 1-0 وفاق سطيف.

أتلتيك بارادو 0-1 شبيبة القبائل.