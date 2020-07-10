شباب بلوزداد يُوضح موقفه بخصوص صفقة بن مني

أصدر شباب بلوزداد بيانا رسميا، يوضح فيه تفاصيل صفقة لاعب أهلي البرج هارون بن مني، والتي صنعت الحدث في الساعات الماضية.

وأوضح مُسيرو “السياربي”، بأن علاقتهم تبقى جيدة بنظرائهم البرايجية، وبأن الإدارة قامت بجميع الخطوات القانونية قبل التوقيع مع المدافع.

وأشار البيان بأن الكاتب العام اتصل ثلاث مرات بالرابطة، للاستفسار والتأكد من انتهاء عقده مع أهلي البرج بتاريخ ال01 جويلية2020.

وأكد البلوزداديون بأنه في الـ2 جويلية 2020 رسم اللاعب عقده مع فريقهم، لتتفاجأ يوم الـ09 جويلية 2020 بوجود وثيقة أخرى حسب الرابطة تثبت ارتباط اللاعب “هارون بن مني” بعقد مع البرج.