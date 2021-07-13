شباب بلوزداد يلتحق بالصدارة مؤقتا.. السياسي يتعثر وغليزان تواصل الانتصارات

فاز فريق شباب بلوزداد أمسية اليوم الثلاثاء في مباراة الجولة ال31 من الرابطة الوطنية المحترفة الأولى بملعب 20 أوت 1955 بالجزائر العاصمة على الضيف جمعية الشلف ليتصدر البطولة مؤقتا مناصفة مع وفاق سطيف، وسجل بلخير وبوسليو ثنائية الفريق البلوزدادي في الدقيقتين ال52 وال73 بينما سجل ويس هدف الشلفاوة في الدقيقة ال60.

فريق شباب قسنطينة تعادل أمام الضيف إتحاد بسكرة بملعب بن عبد المالك بنتيجة هدف في كل شبكة، سجل اللاعب فايق عمران في الدقيقة ال41 للسياسي ، بينما طرد حكم المواجهة حارس الفريق الضيف علوي في الدقيقة ال73 في حين ضيع أمقران ركلة جزاء للسياسي وفي الدقيقة ال95 عدل إتحاد بسكرة عن طريق حراري.

وبملعب عمر بن رابح بالدار البيضاء تغلب فريق أتلتيك بارادو على وداد تلمسان بهدف دون رد وقعه اللاعب زكرياء ميصيباح في الدقيقة ال25 من ركلة جزاء كما طرد الحكم لاعب تلمسان جمال بلعلام.

سريع غليزان فاز أمام نجم مقرة بملعب زوقاري الطاهر بهدف دون رد أيضا سجله سوقار في الدقيقة ال82 مع تضييع اللاعب سومانا لركلة جزاء من جانب الفريق الضيف.