شباب تموشنت يضم مهاجم الأهلي المصري

تواصل إدارة نادي شباب عين تموشنت، الصاعد حديثا إلى البطولة المحترفة، تعزيز صفوف تشكيلتها، بعدما تعاقدت أمس الجمعة، مع مهاجم من الأهلي المصري.

وكشفت إدارة تموشنت، في بيان لها، عن التحاق المهاجم المصري محمد زعلوك رسميا بالفريق، قادما من فريق الأكابر لأهلي المصري.

وبقدوم لاعب المنتخب الاولمبي المصري، ارتفع عدد الوافدين على تشكيلة الصاعد الجديد إلى 9 لاعبين.

حيث تعاقد نادي تموشنت، قبل ضمه زعلوك، مع الحارسين ليونارد العقون قادما من دهوك العراقي، وعبد القادر مرسلي، من اتحاد خنشلة.

إلى جانب المهاجم قرقور الشافعي من شباب بلوزداد، وخروبي عبد النور من شباب باتنة. وشحرور اسلام، من نجم بن عكنون. والثنائي فريفر بومدين وعلي العربي من جمعية وهران، بالإضافة إلى بعزيز خثير من اتحاد عنابة.

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