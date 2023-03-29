شباب جزائريون يبتكرون “تطبيق عابر السبيل” خلال رمضان

إبتكر شباب جزائريون حلولا رقمية لفائدة عابري السبيل يسمى “تطبيق عابر السبيل خريطة طريق للصائمين”. يعمل على توجيه الصائم للبحث عن أقرب مطعم رحمة لتناول وجبة الإفطار. خلال الشهر الفضيل.

وكشفت عائشة صالحي مهندسة أنظمة معلوماتية ذكية من الفريق المطوّر لنظام تطبيق عابر السبيل. للإذاعة الوطنية. أن الهدف من هذاالتطبيق هو مساعدة عابري السبيل البعيدين عن أهاليهم أثناء وقت الإفطار. حيث يتم الدخول إلى إعداد المواقع. ومن ثمة البحث عن أقرب مطعم لعابري السبيل.

كما أضافت عائشة صالحي أن تطبيق عابر السبيل لإفطار الصائم يحدد نقاط مواقع مطاعم الرحمة. كما يوفر كل الأرقام للتأكد منها. ويمكن المحسنين وأصحاب مطاعم الرحمة المتطوعين. من تنزيل التطبيق والتسجيل فيه مباشرة.

ويسعى فريق العمل إلى تطوير التطبيق وجمع أكبرعدد من مطاعم الرحمة. لترسيخ الفكرة وضمان التكافل والتضامن الاجتماعي.